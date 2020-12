L’entrée du ministère de l’Intérieur, place Beauvau à Paris le 23 novembre 2020. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Rien de tel qu’un « Grenelle » pour remettre les choses à plat. Adresse du ministère de l’Intérieur oblige, les réunions pour plancher sur une réforme de la police prendront par contre le nom de « Beauvau de la sécurité ». Emmanuel Macron en a décidé ce mardi la tenue à partir de janvier. L’objectif affiché est d'« améliorer les conditions d’exercice » des forces de l’ordre et « consolider » les liens avec les Français. Pour déminer une situation actuellement explosive, ces rencontres réuniront des représentants des forces de l’ordre, élus et citoyens.

La campagne de vaccination contre le coronavirus doit commencer ce mardi au Royaume-Uni. Pays le plus durement touché en Europe par la pandémie avec plus de 61.000 morts, le Royaume-Uni est le premier dans le monde à avoir autorisé le déploiement du vaccin développé par Pfizer et BioNTech et sera le premier pays occidental à entamer sa campagne de vaccination. Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock, qui a désigné récemment le premier jour de la campagne de vaccination comme le « V-day », a souligné que cette semaine représente « un moment historique ».

Il était le premier pilote à avoir franchi le mur du son. La légende américaine de l’aviation Charlie « Chuck » Yeager est décédé à l’âge de 97 ans, a annoncé lundi son épouse Victoria. « Une vie incroyable, bien vécue, le plus grand pilote de l’Amérique et son héritage de force, d’aventure et patriotisme seront pour toujours dans nos souvenirs », a écrit Victoria Yeager sur le compte Twitter de son époux. Pilote durant la Seconde Guerre mondiale, Yeager a fait son entrée dans l’histoire en brisant le mur du son en 1947 à bord d’un appareil Bell X-1. L’administrateur de la NASA Jim Bridenstine a regretté une « perte énorme » et loué « son caractère pionnier et innovateur ».