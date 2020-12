ILS SE MOBILISENT A Lyon sous l’impulsion du collectif l’Entreprise des possibles, les sociétés et leurs salariés sont invités à se mobiliser en faveur des populations précaires et sans-abri

Un SDF avec son chien. (Illustration) — Clément Follain / 20 Minutes

En janvier 2019, l’Entreprise des possibles voyait le jour à Lyon sous la houlette d’Alain Mérieux pour aider les plus démunis.

En dix-huit mois, 55 entreprises se sont mobilisées, permettant d’accompagner 1.500 personnes, parmi lesquelles 500 ont été mises à l’abri.

Les multiples projets du collectif sont notamment financés grâce aux dons de CP et RTT des salariés des entreprises partenaires.

Lorsqu’il s’est lancé le défi de mobiliser les entreprises de la métropole de Lyon pour aider les « gens laissés pour compte », « les invisibles », ​Alain Mérieux était convaincu que l’initiative ferait mouche. Il ne s’était pas trompé. Dix-huit mois après le lancement de l'Entreprise des Possibles, un collectif créé par ce célèbre entrepreneur lyonnais, le bilan des premières actions menées grâce à l’implication des grands groupes, PME et TPE de l’agglomération, n’est pas négligeable.

« Cinquante-cinq entreprises nous ont rejoints, soit 32.000 collaborateurs mobilisés », a indiqué ce lundi Alain Mérieux. Une implication du monde économique qui a permis de venir en aide à 1.500 personnes en grande précarité ces derniers mois, parmi lesquelles 500 se sont vus offrir un toit. Pour convaincre, l’homme, influent, est allé frapper aux portes du patronat mais également des associations pour créer des synergies et des passerelles entre deux mondes très souvent cloisonnés.

Des dons de CP ou RTT pour financer des hébergements

Pour convaincre les entreprises, l’industriel pharmaceutique ne manque pas d’arguments. « Je leur répète qu’on ne peut pas réussir de façon égoïste mais avec un collectif. On ne doit laisser personne derrière soi. Quand on s’occupe des autres, on est gagnants. Ensemble, en décloisonnant, en innovant, on a les moyens pour réussir. »

Ce discours a séduit des entreprises mais aussi 24 associations devenues partenaires du collectif lyonnais. Et la synergie entre ces deux univers a opéré. Pour participer à l’aventure lyonnaise, les sociétés ont plusieurs options possibles : mettre des terrains ou locaux à disposition des associations en quête permanente de lieux pour loger les plus démunis, permettre à leurs salariés de s’engager bénévolement dans une association sur leur temps de travail. Ou les inciter à faire don d’un jour de congé payé ou de RTT, valorisé par l’employeur puis reversé à l’Entreprises des possibles.

En 2020, 320.000 euros de dons exceptionnels et 630.000 euros de dons de CP abondés par les entreprises ont été récoltés par le collectif. Des fonds qui ont déjà permis la réalisation de multiples projets dans la métropole. Parmi eux, dans le contexte actuel du Covid-19 renforçant l’urgence sociale, un village mobile de containers aménagés a permis de loger 80 personnes sur un terrain mis à disposition par Bouygues Immobilier, en lien avec Habitat & Humanisme et l’aide du Crédit Agricole Centre-Est. Veolia a accueilli des jeunes isolés dans 50 chambres de son centre de formation. Un centre d’hébergement pour 35 femmes et enfants sans-abri a également ouvert rue Sala, dans le centre de Lyon, avec l’aide du Foyer Notre-Dame des sans-abri et Sanofi.

Les femmes avec enfants et les jeunes comme public cible en 2021

Pour 2021, onze nouveaux projets sont déjà lancés par l’Entreprise des Possibles, soucieuse d’accélérer la cadence. « Nous en sommes à 5 % du potentiel de collaborateurs mobilisables dans l’agglomération. Il y a encore beaucoup de parts de marché à prendre et de travail à réaliser. Nous ne sommes qu’au début. Nous voulons aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite », insiste Alain Mérieux. Les futures opérations seront tournées vers deux types de populations. « En 2021, notre public cible sera les femmes isolées ou avec enfants et les jeunes en grande difficulté », ajoute Patrick Lepagneul, délégué général du collectif d’entreprises.

Un millier de personnes supplémentaires devrait pouvoir bénéficier d’un logement adapté à leur situation et de différents dispositifs visant à les accompagner dans la parentalité, vers l’insertion et l’emploi. La mobilisation des entreprises va ainsi participer à financer La Halte des femmes, un hôtel social porté par l’association Alynéa pour accueillir des mères sans domicile, certaines sortant de maternité. Au début du second semestre 2021, 25 studios leur seront proposés « dans un joli lieu bienveillant » pour leur offrir « du repos, du répit » après des parcours de vie difficiles, souligne Pascal Isoard-Thomas, délégué général d’Alynéa. Là, ces femmes seront suivies par des travailleurs sociaux qui les accompagneront dans leurs pas de mères et les aideront à se remobiliser pour rebondir.

« La somme des actions de générosité peut faire la différence »

A Villeurbanne, la Base devrait verra le jour en mars pour accueillir, sur un terrain de la métropole, un village de chalets destinés à 40 jeunes isolés et femmes avec enfants. « Nous voulons fabriquer une communauté d’entraide avec ces personnes, mais aussi avec les habitants et tous ceux, entreprises et salariés, qui voudront participer à cette expérience », détaille Pierre Mercier, directeur général de l’association Le Mas, porteuse du projet.

Dans cette aventure lyonnaise, les plus démunis ne sont pas les seuls bénéficiaires des actions concrètes menées sur le terrain. Les entreprises aussi y trouvent leur compte, ce qui explique sans doute l’écho favorable qu’a reçu l’appel à la mobilisation d’Alain Mérieux. « L’Entreprise des Possibles permet progressivement de réaliser que la somme des actions de générosité des uns et des autres peut faire la différence. Cela donne envie de faire plus. Cela a communiqué de la joie et de l’enthousiasme dans nos équipes », témoigne Emilie Weight, chargée de la Responsabilité sociale des entreprises pour les laboratoires Merck. Un message destiné à encourager les chefs d’entreprise de l’agglomération qui n’ont pas encore sauté le pas.