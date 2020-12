Nicolas Sarkozy au tribunal de grande instance de Paris, le 30 novembre 2020. — ACau/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est le grand jour pour l’ancien chef de l’Etat. Depuis l’ouverture de son procès pour « corruption active » et « trafic d’influence », le 23 novembre, Nicolas Sarkozy trépigne à l’idée de pouvoir enfin s’exprimer sept ans après les faits qui lui sont reprochés. Il va en avoir l’occasion ce lundi. Christine Mée, la présidente de la 32e chambre chargée d’examiner l’affaire dite « des écoutes de Paul Bismuth » a programmé son interrogatoire à 13 heures 30. Le but ? Tenter de déterminer s’il a effectivement noué un « pacte de corruption » avec le magistrat Gilbert Azibert en marge de l’affaire « Bettencourt ».

Le château du Sautou va-t-il cette fois dévoiler ses secrets ? Un peu plus d’un mois après un déplacement de Michel Fourniret dans les Ardennes dans l’espoir de retrouver le corps d’Estelle Mouzin, de nouvelles fouilles débutent ce lundi, cette fois sans le tueur en série. C’est sur cette vaste propriété, isolée au milieu d’un bois, sur la commune de Donchery, que les corps de deux jeunes victimes du « Monstre des Ardennes » avaient déjà été retrouvés en 2004. Selon plusieurs sources proches du dossier, ces nouvelles fouilles dans l’ancien château du tueur pourraient durer plusieurs jours.

Les Britanniques et les Européens ont entamé dimanche deux jours de discussions aussi intenses qu’incertaines, jusqu’à ce lundi, considérées comme une dernière chance de trouver enfin un accord post-Brexit. « La situation est difficile. Il est impossible de prédire le résultat », a confié dimanche, dans la soirée, une source proche des discussions. Le Premier ministre irlandais, Micheal Martin, va dans le même sens. Selon lui, « c’est 50/50 ». Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen feront un nouveau point lundi dans la soirée, sous la pression toujours plus forte du calendrier, puisqu’un éventuel accord commercial devra encore être ratifié par les parlements britannique et européen avant d’entrer en vigueur le 1er janvier.