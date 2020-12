Des partisans de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, à Nouméa le 4 octobre 2020 (illustration). — Mathurin Derel/AP/SIPA

Malgré une table ronde vendredi, la tension ne retombe pas en Nouvelle-Calédonie. Des violences ont encore opposé lundi forces de l’ordre et manifestants, qui protestent contre la reprise d’une usine de traitement de nickel du Brésilien Vale par un consortium calédonien et international. Les heurts se sont produits en plusieurs points de Nouméa, dont des nombreux axes ont été barrés à la circulation entraînant d’importants embouteillages. Un gendarme a été blessé, selon le haut-commissariat de la République.

Des voitures incendiées

Les violences ont démarré très tôt lundi matin à Nouméa aux abords du bateau qui transporte les salariés de Vale, vers le site de l’usine dans le sud de l’archipel. Les amarres ont été rompues par les manifestants, environ une centaine selon les médias locaux, et le bateau a par la suite été récupéré par les secours en mer alors qu’il menaçait de s’échouer sur des rochers. Des affrontements ont ensuite opposé forces de l’ordre et manifestants, les grenades lacrymogènes répondant aux jets de pierre, aux entraves à la circulation et aux pneus enflammés. Des voitures et des palettes de bois ont aussi été incendiées.

Membres du collectif « usine du sud : usine pays », de l’Instance coutumière autochtone de négociations (ICAN) et de la coalition indépendantiste FLNKS, les protestataires s’opposent à la possible vente dans les prochains jours de l’usine de nickel de Vale, adossée au riche gisement de Goro, à un consortium calédonien et international mené par Trafigura, négociant en matières premières basé à Genève. Cette reprise est soutenue par le parti non indépendantiste majoritaire. Sur le site de l’usine, dont les routes d’accès sont bloquées, la tension est aussi très vive. Six gendarmes, dont deux ont été soignés à l’hôpital, avaient été blessés dimanche lors de précédentes échauffourées.

Le « ras-le-bol » des loyalistes

Des barrages ont aussi été dressés sur la commune du Mont-Dore, à hauteur de la tribu de Saint Louis ainsi qu’à Bourail. Dans ce village au nord de la capitale, des loyalistes auraient installé un barrage filtrant au sud avec des drapeaux bleu, blanc, rouge pour exprimer leur « ras-le-bol » tandis qu’au nord un blocage était tenu par les manifestants du collectif « usine du sud : usine pays ». Pour sortir de la crise, les différents acteurs ont lancé un appel à l’arbitrage d’Emmanuel Macron.