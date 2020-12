ACTU Si jamais vous avez passé le week-end loin de votre téléphone ou de votre ordinateur, voici l’essentiel de l’actualité de ces samedi 5 et dimanche 6 décembre 2020.

Rugby, musique, Vendée Globe… Voici cinq infos qu’il ne fallait pas rater ce week-end mais que vous avez quand même ratées, parce que vous aviez mieux à faire que nous suivre. Pas de panique, on est là…

1. Manifs dans toute la France contre la loi « sécurité globale »

Ce samedi, près d’une centaine de rassemblements ont été organisés en France. Ces manifestations contre la loi « sécurité globale » ont rassemblé 52.350 personnes en France, dont 5.000 à Paris, d’après le ministère de l’Intérieur. Une mobilisation en recul par rapport à la semaine précédente qui avait vu 133.000 personnes défiler en France, dont 46.000 à Paris. Des violences ont émaillé certaines manifestations et 95 personnes ont été interpellées.

L’info en plus : La police est-elle devenue incritiquable ? Christian Mouhanna, sociologue des organisations policières, met en lumière pour nous le nouveau rapport de force entre le gouvernement et les forces de l’ordre.

2. Des promesses de dons en net recul pour le Téléthon

Le Téléthon, victime directe de la crise sanitaire. L’annulation de nombreuses manifestations permettant la collecte de fonds a eu un impact très fort sur l’événement. Le compteur de l’édition 2020 a atteint dimanche 58.290.120 d’euros de promesses de dons, en net recul par rapport aux 74,6 millions levés pendant la durée de l’opération en 2019 et 87 millions au final. Les dons par Internet ou téléphone se poursuivront jusqu’au 11 décembre cette année.

L’info en plus : il y a un an, nous avions invité au micro de Minute Papillon, notre podcast, le directeur scientifique de l’AFM-Téléthon. Il nous parle de son parcours, de l’évolution colossale de la recherche contre les maladies rares et de l’importance du Téléthon…

3. La marine nationale récupère Kevin Escoffier

C'est l'épilogue d’une aventure hors norme pour le navigateur Kevin Escoffier. Le skipper de PRB va bientôt retrouver la terre ferme. Lui qui avait dû abandonner le Vendée Globe en raison d’une importante voie d’eau dans son bateau et qui avait été secouru par Jean Le Cam (Yes We Cam !), a été récupéré par la marine nationale, a annoncé dimanche matin son équipe.

L’info en plus : Nous vous l’avions promis… Il y a deux jours, Thomas Ruyant, l’actuel 3e du Vendée Globe avec LinkedOut, a pris le temps de répondre à vos questions au cours d’un échange vidéo avec notre rédaction.

4. Vitaa et Slimane, grands gagnants des NMA

Les NRJ Music Awards 2020 n’avaient évidemment pas grand-chose à voir avec les éditions des années précédentes. Cette émission enregistrée à l’avance aura parfois manqué de spontanéité, mais elle a su, malgré tout, étonner par séquences, comme lorsque Mariah Carey a reçu son NMA d’honneur en duplex de chez elle, tranquillement installée dans son canapé, en pyjama de Noël. Côté palmarès, c’est Vitaa et Slimane avec leurs trois prix qui resteront les grands gagnants de la soirée. Aya Nakamura a, de son côté, remporté son tout premier prix.

L’info en plus : On en profite pour vous signaler ce chouette entretien que nous avaient accordé Slimane et Vitaa à l’occasion de la sortie de leur album en duo, « VersuS ».

5. Face aux Bleus, l’Angleterre a failli rire jaune

La presse britannique n’avait pas fait dans la demi-mesure, assurant que la confrontation entre l’Angleterre et le XV de France en finale de la Coupe d’automne des nations allait virer à la farce. La faute à un accord entre la ligue et la fédération qui conduisait le sélectionneur français Fabien Galthié à aligner une équipe très inexpérimentée, promise à une écrasante défaite face à l’ogre anglais. Mais une fois sur le pré, cette sélection rajeunie a déjoué les pronostics. Elle a poussé le XV de la Rose en prolongation​ où elle s’est finalement inclinée à la mort subite (22-19).

Vous voici à jour. On vous laisse profiter de votre Saint-Nicolas en paix. Bon dimanche à tous…