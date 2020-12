Loi « sécurité globale » : 52.350 manifestants en France dont 5.000 à Paris, selon le ministère de l’Intérieur — Laurent Cipriani/AP/SIPA

Ce samedi, près d’une centaine de rassemblements ont été organisés en France. Ces manifestations contre la loi « sécurité globale » ont rassemblé 52.350 personnes en France, dont 5.000 à Paris, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Selon ces chiffres, la mobilisation est en recul par rapport à celle de la semaine dernière qui avait vu 133.000 personnes défiler en France, dont 46.000 à Paris. Les organisateurs n’avaient pas encore communiqué leurs chiffres de la mobilisation à 20 heures.

Les « casseurs cassent la République », réagit Darmanin

Certaines manifestations ont été émaillées de violences commises par des casseurs, notamment dans la capitale devenue le théâtre de scènes de vandalisme. Les « casseurs cassent la République », a estimé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin à l’issue de la manifestation parisienne.

« Soutien à nos policiers et nos gendarmes, une nouvelle fois très violemment pris à partie », a-t-il écrit sur son compte Twitter au moment où la manifestation était sur le point d’être dispersée place de la République. Et de poursuivre : « 64 interpellations (sur l’ensemble de la France). Parmi les blessés, 8 forces de l’ordre. Leur courage et leur honneur forcent le respect de tous. »

« Notre force, c’est notre nombre »

D’autres réactions politiques aux violences et incidents opposant une partie des manifestants et les forces de l’ordre à Paris, sont venues s’ajouter à celle du ministre de l’Intérieur. Alexis Corbière, député LFI, a ainsi tweeté : « La manifestation #retraitSecuriteGlobale était pacifique, revendicative. Ceux qui agressent des policiers, détruisent ou brûlent non seulement commettent des actes dangereux et condamnables, mais sont les alliés objectifs des Darmanin et Lallement. Notre force c’est notre nombre. »

Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, interroge par voie de communiqué : « Pendant combien de semaines encore Emmanuel Macron et son ministre de l’Intérieur vont-ils regarder impuissants 400 casseurs mettre le feu dans les rues de Paris ? (…) Ce qui caractérise le pouvoir aujourd’hui, c’est son incapacité à assurer l’ordre dans notre pays. Les discours contradictoires de l’exécutif se succèdent et l’inefficacité de l’action publique est flagrante. »

Nicolas Nordman, adjoint (Paris en Commun) à la sécurité d’Anne Hidalgo, a lui aussi réagi sur Twitter : « Encore des violences inacceptables en marge de la manifestation à #paris ! Soutien aux pompiers et aux policiers. Soutiens aux habitants et commerçants du 20e et de la place de la République. Les services de la Ville mobilisés dès ce soir pour nettoyer et réparer. »