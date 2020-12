Une pancarte à la manifestation du 21 novembre 2020, à Toulouse (illustration). — FRED SCHEIBER/SIPA

Samedi 21 novembre, de nombreux manifestants étaient rassemblés à Toulouse pour protester contre la politique sanitaire du gouvernement et le projet de loi « sécurité globale ».

Peu après la dispersion du cortège, une femme a fait l'objet d'un contrôle et d'une interpellation décriées par les différents témoins présents sur place, plusieurs d'entre eux ayant filmé la scène.

Cette femme a-t-elle été interpellée par un policier qui cherchait à la forcer à témoigner d'avoir vu un manifestant jeter un projectile sur les forces de l'ordre ? 20 Minutes reconstitue le déroulé de cette séquence, avec différents témoins et les images de l'interpellation.

A l’approche d’une nouvelle journée nationale de mobilisation, le 5 décembre, contre le projet de loi « sécurité globale » et son controversé article 24 – prévoyant des sanctions pénales pour toute diffusion d’images portant « atteinte à l’intégrité physique ou psychique » des forces de l’ordre –, les images d’une intervention policière récemment filmée à Toulouse suscitent l’émoi sur les réseaux sociaux.

Et pour cause : à en croire la légende accompagnant cette séquence divisée en plusieurs vidéos, elle montrerait une « femme malmenée et embarquée [par la police] parce qu’elle a refusé de témoigner contre un manifestant déjà interpellé » et des policiers « [fermer] les volets des voisins pour les empêcher de filmer ! » le 21 novembre dernier, à Toulouse.

La première vidéo montre une femme en train de fouiller son sac, à deux pas de son vélo et d’un policier en civil qui lui demande sa pièce d’identité. En réponse aux propos inintelligibles de la cycliste, le policier lui lance alors : « Vous avez été témoin des faits, madame, vous venez de le dire devant moi, donc je vais relever votre identité. »

Alors qu'elle explique ne pas avoir de document d’identité sur elle, le policier se rapproche d’elle – en annonçant à voix haute à ses collègues « j’ai une vérif d’identité ! » – tandis qu’un autre policier l’empêche de partir. La vidéaste, qui filmait jusqu’ici la scène de très près, se retrouve alors éloignée par un troisième membre des forces de l’ordre. Une mise à l’écart dont elle profite pour aller chercher un masque chirurgical auprès d’un voisin qui filme la scène depuis la fenêtre de son appartement situé au rez-de-chaussée. Si les policiers finissent par fournir le masque à la cycliste, la vidéaste se retrouve de nouveau contrainte de reculer et de filmer la suite des événements de loin.

Tandis qu’elle demande aux deux policiers obstruant volontairement sa vue : « Pourquoi l’obliger à témoigner ? », on entend la femme contrôlée, en arrière-plan, répéter : « Je veux rentrer chez moi » ou encore « je n’ai rien fait ! ». La vidéo s’achève sur ses cris, qui provoquent l’indignation des différents riverains présents dans la rue.

« Pendant que la BAC [brigade anticriminalité] violente la dame, leurs collègues empêchent les passants et même les voisins de filmer, ils ont gazé deux voisins chez eux et ont forcé le volet pour ne pas filmer la bavure », affirme la légende de la deuxième vidéo – filmée par un autre témoin –, où l’on voit un policier maintenir sa main sur un volet blanc.

Enfin, dans la troisième et dernière séquence, la vidéaste à l’origine des premières images recueille le témoignage d’un des deux voisins de nouveau présents à la fenêtre, qui lui affirme, à propos de la cycliste contrôlée par les policiers : « Ils ont exigé de fouiller son sac alors que c’était une simple passante. Ils l’ont balayée, ils l’ont mise par terre, j’ai les vidéos. […] Ils ont plaqué les volets et nous ont gazé. »

FAKE OFF

Cette interpellation mouvementée s’est bien déroulée à Toulouse, samedi 21 novembre en fin d’après-midi, à l’issue de la manifestation massive contre la politique sanitaire du gouvernement et le projet de loi « sécurité globale ». Plus précisément à l’extrémité de la place Damloup, comme on peut le vérifier sur Google Street View.

Le lieu de l'interpellation devenue virale à Toulouse, le 21 novembre 2020. - Google Street View

Virginie, la manifestante ayant filmé la vidéo la plus virale de l’interpellation, explique à 20 Minutes : « Ça s’est passé un peu après 16 heures, après la dispersion assez rude de la manifestation. Un groupe de manifestants dont je faisais partie a remonté la rue Gabriel Péri, et on a vu des membres de la Bac dans cette petite rue, qui ont commencé à courir pour interpeller un homme qui aurait lancé une bouteille sur les policiers. Mais en l’interpellant, ils ont bousculé une femme qui était sur le côté, que je n’avais pas vu dans la manifestation et qui n’était pas équipée comme tel. Elle était visiblement en train de récupérer ou de déposer son vélo et j’ai commencé à filmer parce que j’estimais que ça partait en vrille. »

20 Minutes a pu consulter les images précédant de quelques minutes la demande de pièce d’identité relayée sur les réseaux sociaux. On y voit les policiers en civil autour de l’homme interpellé et surtout l’un de ces agents relever le vélo de la cycliste, à terre, pour le remettre debout, tout en lui lançant : « Vous partez ! Quand on m’écoute pas… Je vous demande de reculer, si vous ne reculez pas, je vous pousse, madame ! Vous prenez votre vélo et vous partez maintenant ! »

Premier échange tendu entre le policier et la cycliste, à Toulouse, le 21 novembre 2020. - capture d'écran

« Vous nous faites chier, partez là ! »

Tandis que la cycliste retourne près de son vélo, l’un des agents semble reprocher un « jet de projectile » à l’homme interpellé initialement, qui est à ce moment-là plaqué au sol et maintenu sur le ventre par un collègue, à seulement quelques mètres du vélo. La tension monte lorsque ce dernier semble porter un coup sur la tête de l’homme au sol et que Virginie se met à crier « Non ! Hé ! Pas les claques, pas les claques ! Elles sont pas nécessaires, ce monsieur, il est au sol, vous le maîtrisez. […] Pas de bavure, on n’en rajoute pas. »

Ce qui lui vaut cette réponse d’un des agents : « Il n’en a pas reçu [de claques], maintenant vous nous faites chier, partez là ! », qui ajoute, quelques secondes plus tard, alors que la cycliste est en train de récupérer son vélo : « Vous avez filmé quand il a jeté une pierre sur les policiers, madame ? Vous manquez d’objectivité et je le savais. »

Peu après, alors que Virginie s’approche de la cycliste pour lui demander si « ça va », l’un des agents demande à cette dernière de mettre un masque. Après avoir traversé la rue et s’être vue de nouveau rappeler d’enfiler un masque, la femme à vélo lui lance : « C’est bon, j’ai entendu ! Ça va ! Me parle pas comme ça, tu n’as pas à me donner d’ordres ! »

Le deuxième échange entre la cycliste et les forces de l'ordre à Toulouse, le 21 novembre 2020. - capture d'écran

Trois policiers s’approchent alors d’elle en lui précisant qu’elle risque une amende, avant de finalement reculer, tandis que Virginie demande à la cycliste si elle peut « encore rouler », ce qui amène la femme à déplorer que le policier ait « foutu son vélo par terre ».

Le calme règne pendant quelques secondes, tandis que les policiers, en ligne devant l’homme interpellé (désormais en position assise à même le sol), attendent l’arrivée d’un fourgon de police. Ils échangent cependant quelques mots à distance (« approche-toi, courageux ! ») avec un homme qui les apostrophe de l’autre côté de la place. Un échange que l’on peut retrouver depuis le point de vue du manifestant en question, Morgan, à partir de 2’18’24 dans sa vidéo diffusée en direct sur Facebook. Juste après que d’autres manifestants observant la scène de loin lui ont affirmé que l’homme interpellé l’aurait été, selon les policiers, pour leur avoir jeté une bouteille d’eau vide dessus.

« Madame vient de le dire, elle est témoin »

« J’étais à la manifestation et au bout de quelques heures, alors qu’on était sur un boulevard, on a été dispersés par des tirs de gaz lacrymogène et on est partis dans les petites rues d’à côté », précise Morgan à 20 Minutes pour expliquer sa présence à proximité.

Au même moment, à l’autre bout de la place, la cycliste confie à Virginie « Tu sais ce qui s’est passé ? En fait, on a marché, il a lancé une canette… », qui lui répond « j’ai vu, il avait une bouteille ». Juste après que la cycliste a ajouté à voix haute : « Sans déconner, c’est quoi ? C’était juste une canette, c’est bon ! », l’un des policiers la pointe du doigt à ses collègues en lançant : « Madame vient de le dire, elle est témoin ! » avant de s’avancer vers elle et de dire : « Madame, je vais prendre votre identité, vous allez pouvoir témoigner puisque vous connaissez la nature du projectile ».

Le policier, au moment où il s'avance vers la cycliste pour lui demander une pièce d'identité, juste avant le début de la vidéo devenue virale (à Toulouse, le 21 novembre 2020). - capture d'écran

C’est à ce moment-là que débute la séquence devenue virale sur les réseaux sociaux, alors qu’un camion de police arrive en arrière-plan sur les lieux. « J’ai cru qu’ils lui reprochaient son absence de masque donc je suis vite allée en chercher un chez le voisin qui filmait la scène de chez lui mais ils n’ont pas voulu le prendre, il a fallu que je leur dise « c’est aussi pour votre protection ! » », précise Virginie. Alors qu’elle s’inquiète, un peu après, des hurlements de la cycliste, un des agents lui dit : « Elle doit simplement remettre son sac, si elle remet il n’y a pas de problème madame. »

A cet instant, Morgan, qui s’est approché du cordon policier avec d’autres personnes pour observer de plus près le contrôle de la cycliste, filme (à partir de 2’22’43 dans son direct vidéo) l’un des policiers, la main posée sur le volet fermé du voisin qui filmait la scène depuis chez lui quelques minutes plus tôt. Si rien ne permet de vérifier, sur les images, que le voisin – contacté sans succès par 20 Minutes – a été gazé, le policier s’appuie clairement sur ce volet qui n’était pas fermé quelques minutes avant.

Des poursuites judiciaires à l’encontre de la femme interpellée

Sur des images filmées par d’autres témoins et que nous avons également pu consulter, la cycliste, acculée contre un mur, tente pour sa part de résister à la tentative de fouille de son sac entreprise par l’un des agents.

Enfin, dans la dernière séquence que nous avons pu visionner, concordante avec le direct de Morgan (à partir de 2’24’19) alors que les policiers la menottent et s’apprêtent à l’embarquer dans leur fourgon, la foule de badauds rassemblée devant le cordon des forces de l’ordre cherche à savoir le motif de son interpellation. L’un des agents leur répond alors : « Vous avez raison de vous offusquer, elle est en train de se rebeller, c’est un délit ! Elle résiste à la police, c’est interdit, ça ne devrait pas exister ! »

Virginie précise pour sa part : « Au final, ils ont embarqué la femme et son vélo dans le camion sans qu’on comprenne le motif d’interpellation puisque ce n’était pas pour non-port du masque : pour moi, c’est clair qu’ils voulaient la forcer à témoigner sur le projectile qui aurait été lancé. »

Contactée à ce propos, la préfecture d’Occitanie affirme que « la personne filmée, refusant le contrôle, s’est rebellée et a porté des coups aux fonctionnaires de police » – coups que l’on ne voit pas sur les vidéos de la séquence – et « fait l’objet de poursuites judiciaires ». Sollicité par 20 Minutes afin de savoir quelles poursuites elle encourt, le parquet de Toulouse n’avait pas donné suite à nos sollicitations avant la mise en ligne de l’article.