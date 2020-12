Illustration du vaccin contre le Covid-19 — SOPA Images/SIPA

De nombreux utilisateurs de Twitter ont relayé une vidéo dans laquelle un homme fait la présentation d’une seringue à l’aiguille rétractable pouvant contenir du liquide.

Selon eux, c’est une preuve que les femmes et les hommes politiques qui se feront vacciner à la télévision, pour rassurer les populations, ne le feront pas réellement.

L’extrait sur lequel ils s’appuient a en réalité été tronqué et sorti de son contexte : Il s’agit d’une vidéo dans laquelle un accessoiriste de cinéma présente les outils que peuvent utiliser des acteurs sur un tournage.

Face au scepticisme mondial à l’égard des vaccins contre le Covid-19, de plus en plus de femmes et d’hommes politiques envisagent de se faire vacciner en direct à la télévision. Les anciens présidents américains Barack Obama, Georges W. Bush et Bill Clinton se sont ainsi dits prêts à se prêter au jeu pour rassurer les Américains et montrer qu'ils font confiance à la science.

Mais pour de nombreux internautes, cette garantie ne serait pas suffisante. Dans une vidéo devenue virale sur des comptes anglophones, puis francophones ces derniers jours, un Américain présente une seringue à aiguille rétractable. Une preuve irréfutable, pour les utilisateurs, qu’ils ne pourront pas croire ce que la télévision leur montrera.

Pour de nombreux internautes, les hommes politiques qui se feront vacciner ne le feront qu'avec une seringue à aiguille rétractable. - Tom Hollmann

En cause, un extrait vidéo de vingt-deux secondes, dans lequel un homme présente ce qui semble être un accessoire de cinéma : Une fausse seringue à aiguille rétractable qui peut même contenir du liquide.

This is one way your politicians pull off fake vaxxine shots on tv! pic.twitter.com/TZycU9DzO8 — The Epigenetic Whisperer aka 🌎’s #1 Anti-Vaxxer (@epigwhisp) December 3, 2020

Mais d’où vient vraiment cette vidéo, et avait-elle pour but de dénoncer une mascarade concernant la vaccination des responsables politiques ?

FAKE OFF

L’homme en question est Texan et s’appelle Scott Reader. Accessoiriste pour le cinéma américain, il tient plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, depuis lesquels il partage son savoir et ses gadgets pour rendre les scènes de films plus vraies que nature. Sur son compte Tik Tok ( @scottpropandroll), l’Américain qui a notamment travaillé sur le film d’horreur Vendredi 13 (2009), cumule plus de 911.000 abonnés.

Dans une vidéo datant du 15 septembre dernier, intitulée « Rétractable props » («Accessoires rétractables »), Scott présente trois outils : Un couteau, un pic à glace, et une seringue. Les deux premiers sont destinés aux scènes de combat tandis que la seringue se prêtera volontiers aux scènes se déroulant dans des environnements médicaux.

Scott Reeder ne fait, à aucun moment de la vidéo, référence à l’utilisation de ces accessoires en dehors du tournage d’un film ou d’une série. Il n’indique pas non plus que ce type de seringue puisse être utilisée par des responsables politiques pour faire croire à une vaccination en direct. Ses comptes sur les réseaux sociaux sont même exempts de tous commentaires politiques.