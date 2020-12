Un TGV InOui sur un quai de la gare de Lyon, le 13 janvier 2020 à Paris. — Clément Follain / 20 Minutes

Bientôt la fin des tarifs incompréhensibles de la SNCF ? C’est possible. En tout cas, d’après Le Figaro, la compagnie ferroviaire nationale réfléchie à instaurer un tarif maximum pour ses TGV en deuxième classe. Et cela, même s’ils sont réservés au dernier moment. La SNCF, qui va faire face à d’immenses pertes en cette année de crise sanitaire, cherche par tous les moyens à faire revenir les passagers dans ses trains. Visiblement, la piste tarifaire est sérieusement explorée.

Concrètement, actuellement, les prix des billets de TGV sont uniquement liés à l’offre et la demande. Plus vous achetez tôt, moins c’est cher, et vice-versa. Demain, il serait possible que cette fluctuation soit désormais comprise dans une fourchette de prix. Votre Paris-Marseille acheté au dernier moment ne crèvera donc peut-être plus le plafond. Cette fourchette est une demande de longue date des usagers et usagères de la SNCF.

Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d’usagers de transports, pense qu’une politique tarifaire « plus transparente serait appréciée par les utilisateurs ». Cela pourrait donc être un lever pour reconquérir des clients largement confinés en 2020.