Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les départements des Hautes-Alpes et de la Corse-du-Sud ont été placés ce vendredi en vigilance orange par Météo-France. Les Hautes-Alpes ont été placés en vigilance «neige-verglas», attendue dès le petit matin avec une limite pluie-neige à 800 mètres, et risque avalanche. En Corse-du-Sud, un épisode orageux débutera en début d'après-midi avec de fortes pluies attendues, les précipitations pouvant atteindre 80 mm en trois heures et même 120 mm par endroit, le tout accompagné de fortes rafales de vent. Pour en savoir plus sur ces conditions météo et, notamment sur le temps très pluvieux qui attend l'est de la France, c'est par ici.

L’ex-chirurgien Joël Le Scouarnec, 70 ans, a été condamné jeudi à quinze ans de réclusion criminelle au terme de son procès à huis clos aux assises de Saintes (Charente-Maritime) pour abus sexuels sur quatre mineures. Cette peine, conforme aux réquisitions de l’avocat général, a été assortie d’une obligation de suivi socio-judiciaire de trois ans et d’une injonction de soins, l’accusé ayant été reconnu coupable de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. « On est vraiment satisfaits de la décision, c’est une juste peine », s’est réjoui Me Francesca Satta, avocate d’une des quatre victimes, la fillette voisine de l’ex chirurgien qui l’avait dénoncé en mai 2017. Pour en savoir plus sur ce verdict, c'est par ici.

Emmanuel Macron a décrété, jeudi, un jour de deuil national mercredi prochain, le 9 décembre, en hommage à l'ancien président de la république, Valéry Giscard d'Estaing, décédé à l'âge de 94 ans. Dans une adresse aux Français, le chef de l'Etat a précisé que l'ancien président et sa famille ne souhaitaient pas, «par pudeur», un hommage national, contrairement à celui qui avait été organisé pour Jacques Chirac en 2019.

« Par pudeur, Valéry Giscard d’Estaing ne souhaitait pas que soit organisé un hommage national. Ses obsèques auront lieu dans l’intimité familiale. Je décréterai un jour de deuil national le mercredi 9 décembre, a précisément annoncé Emmanuel Macron. Les Français qui le souhaitent pourront écrire quelques mots d’hommage dans nos mairies, et à Paris au musée d’Orsay, ce haut lieu de culture que nous lui devons », a-t-il ajouté.