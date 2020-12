Salariée en télétravail pendant le confinement. — Stephane ALLAMAN/SIPA

Crise sanitaire oblige, depuis près de dix mois, les salariés sont nombreux à télétravailler. Si ce mode de fonctionnement est, pour beaucoup, synonyme de plus d’autonomie, certaines entreprises « télésurveillent » leurs salariés à distance. Selon une étude réalisée par GetApp*, 45 % des télétravailleurs travaillent dans une entreprise qui utilise des outils de surveillance, rapporte le site Courrier Cadres, ce jeudi.

Appels, messagerie, mail, visioconférences

Et les outils utilisés sont différents d’une entreprise à l’autre. Pour 44 % des salariés sondés, la « télésurveillance » passe, avec leur accord, par un contrôle de leur activité sur l’ordinateur : « suivi du temps, historique du navigateur, mouvements de la souris, enregistrement des frappes au clavier », explique GetApp. Pour 40 %, la surveillance repose sur la vérification, par leur hiérarchie, de leur « présence » au travail à travers leurs heures de connexion. Pour 22 % des salariés, il s’agit d’une télésurveillance de leur “espace de travail”, via une webcam ou des captures d’écran. Pour d’autres, la « télésurveillance » est plus subtile : conversations audio fréquentes par téléphone (13 %), envoi d’e-mails, discussions sur une messagerie instantanée, et multiples visioconférences (15 %).

Pourtant, une partie des salariés n’y voit pas d’inconvénients. Si 59 % des travailleurs estiment que cette « télésurveillance » est une mauvaise chose, les 41 % restants perçoivent plusieurs avantages. Pour 51 % d’entre eux, la télésurveillance peut permettre aux employeurs de « prendre en compte plus facilement les heures travaillées ou les heures supplémentaires ». Dans le même sens, 40 % estiment que la télésurveillance peut inciter les managers à les « aider à optimiser leur temps de travail et à répartir les tâches selon la charge de travail de chacun ».

Repérer les situations de harcèlement

Et cette surveillance peut même aider les salariés à montrer leur efficacité. Selon l’étude, 30 % d’entre eux estiment que leur employeur peut « obtenir un meilleur aperçu des opérations quotidiennes réalisées au sein de l’entreprise », avoir « plus de visibilité quant à la productivité/rentabilité de chaque employé », et « repérer les erreurs/incidents » avant qu’elles s’aggravent. Pour 20 %, la télésurveillance peut également permettre aux managers de Repérer des « situations de harcèlement, de discrimination et autres conflits », et « des problèmes de communication ou d’organisation au sein d’une équipe ».

Mais les salariés restent majoritairement opposés à cette pratique : 59 % d’entre eux souhaiteraient ne pas ou ne plus être surveillés par leur employeur s’ils le pouvaient, 48 % estiment que c’est une source de stress, 41 % pensent que cela « entache la confiance » entre l’employeur et l’employé, et 37 % s’inquiètent de pratiques intrusives.

*Étude réalisée auprès de 1 309 salariés et 269 cadres dirigeants français, du 13 au 17 novembre 2020.