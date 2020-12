Illustration un calendrier de l'Avent — Canva

Le compte à rebours est lancé : Noël est en chemin. Et pour se mettre dans l’ambiance des fêtes, les adeptes du fameux calendrier de l’Avent ont ouvert leur première case le 1er décembre.

Destiné à l’origine à faire patienter les enfants jusqu’au réveillon de Noël, le calendrier, devenu laïque, se décline à toutes les sauces et sur tous les fronts : chocolat, alcool, cafés, thés, bougies, etc. L’occasion de satisfaire sa gourmandise ou de tester et découvrir de nouvelles saveurs ou marques. Et pour les férus de loisirs créatifs et Do it yourself, un bon moment pour exercer leur talent et choisir de quoi le garnir.

Et vous, avez-vous acheté un calendrier de l’Avent cette année ? Au supermarché ou auprès d’un artisan ou commerçant de votre quartier ? Vous préférez plutôt le faire vous-même ? Vous avez boudé les calendriers de l’Avent cette année ? Pour quelles raisons ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Merci.