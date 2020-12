VOUS TEMOIGNEZ La tendance du DIY (do it yourself) bat son plein, car elle combine une approche écoresponsable à l'attirance des Français pour les activités manuelles

Une personne qui tricotte. — Pixabay

Des savons maison, une bougie fabriquée par vos doigts agiles, un livre photo, un panier gourmand personnalisé, un bracelet… Avec le confinement, vous avez succombé à la mode du DIY (do it yourself). Et la fermeture des magasins jusqu’à samedi dernier vous a incité à prendre de l’avance sur vos cadeaux de Noël en les concevant vous-même. D’ailleurs, vous n’êtes pas le seul car selon un sondage Toluna pour le site de fournitures I MAKE, cette année 43 % des Français prévoient d’offrir un cadeau fait main pour Noël.

Si vous aussi êtes dans ce cas-là, expliquez-nous pourquoi. Est-ce une première pour vous ? Qu’allez-vous fabriquer et pour qui ? Avez-vous profité du confinement pour vous y mettre ? Pour quelles raisons avez-vous envie d’offrir un cadeau maison ? Est-ce en lien avec votre passion pour une activité manuelle ? Pensez-vous qu’il fera davantage plaisir à vos proches ? Ou certains le prendront-ils comme une opération de votre part uniquement destinée à limiter les frais ?