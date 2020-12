FAKE OFF Les candidates à l'élection de Miss France 2021 prennent-elles leurs repas dans un palace au mépris des consignes sanitaires, alors même que les restaurants sont toujours fermés pour lutter contre l'épidémie de coronavirus ? L’organisation du concours dément et précise que les miss, confinées ensemble, se restaurent dans un espace cantine créé pour l’occasion.

Clemence Botino, MIss France 2020, et Sylvie Tellier, directrice de la société Miss France, dans la cantine avec les candidates à l'élection 2021 — LAURENT VU/SIPA

Plusieurs publications massivement partagées sur les réseaux sociaux s’alarment du fait que les candidates à l'élection de Miss France 2021 prennent leur repas dans le restaurant du Trianon Palace, un hôtel de luxe basé à Versailles, alors que les restaurants ne peuvent toujours pas ouvrir en raison du confinement.

Selon l’organisation du concours, les candidates se rendent matin, midi et soir, dans un espace de cantine dédié et créé pour l’occasion afin de se restaurer.

C’est une nouvelle qui, selon certains internautes, « aurait de quoi couper l’appétit aux restaurateurs ». Dans plusieurs publications virales sur les réseaux sociaux, des utilisateurs dénoncent le fait que les candidates à l’élection de Miss France 2021, confinées au Trianon Palace de Versailles, puissent prendre leurs repas dans le restaurant de l’hôtel cinq étoiles.

Sur cette publication, un internaute s'indigne du fait que les candidates Miss France puissent prendre leur repas au Trianon Palace, à Versailles. - Tom Hollmann

« Les restaurateurs, qui sont au bord de la faillite suite aux fermetures imposées du fait du confinement seront sûrement ravis d’apprendre que Sylvie Teillier réunit ses miss… au restaurant du Trianon Palace à Versailles ! », s’indigne un internaute sur l’une des publications, visionnée plus de 4 millions de fois en vingt-quatre heures.

Mais les prétendantes au titre de Miss France 2021, dont l’élection aura lieu sur TF1 et au Puy du Fou le samedi 19 décembre, s’alimentent-elles vraiment dans le restaurant du palace, comme le laissent entendre ces publications ?

FAKE OFF

Face à la polémique, l’organisation Miss France dément formellement auprès de 20 Minutes : « Les candidates sont confinées entre elles, au Trianon Palace, et évoluent dans des espaces dédiés, créés pour l’occasion. Ce n’est pas le restaurant de l’hôtel, mais une cantine que nous avons installée à l’extérieur du palace et dans laquelle les miss prennent leur repas matin, midi et soir ». Cette cantine est par ailleurs conditionnée par des règles précises : Les miss ne peuvent pas être plus de six à table et sont à chaque fois séparées par une chaise vacante pour limiter les risques de contagion au coronavirus.

Des règles sanitaires strictes

L’organisation précise que les candidates à l’élection de Miss France 2021 sont soumises à un protocole sanitaire extrêmement strict. Avant de se rendre à Paris, elles ont toutes été isolées une semaine avant d’être testées. Un protocole réitéré à leur arrivée en région parisienne.

Et la production d’ajoute qu’une « véritable bulle sanitaire » a été mise en place au Trianon Palace pour protéger les candidates et les équipes de tournage, qui sont elles-mêmes soumises aux mêmes règles d’hygiène que les miss.

La température des personnes présentes dans l’hôtel est relevée quotidiennement, et des tests PCR sont régulièrement effectués. En fin de semaine, les candidates Miss France 2021 se rendront au Puy du Fou et subiront, de facto, une nouvelle batterie de tests.