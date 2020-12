Illustration d'un piano. — Pixabay

Une parenthèse étrange. Mais pas forcément désagréable. Pour certains, les périodes de confinement ont été une occasion de se lancer dans les cours de guitare, de violon ou de piano. Profiter de ce temps où la vie sociale était suspendue pour découvrir un nouveau hobby, faire marcher sa mémoire, apprendre le solfège ressemble à une bonne stratégie pour garder le moral. D’autant que certains progressent vite grâce à des utoriels sur You Tube et autres cours en ligne.

Selon une enquête basée sur les requêtes sur le son site, ProntoPro, un portail mettant en relation clients et professionnels parmi 500 catégories, entre août et octobre, les requêtes concernant les cours de guitare ont progressé de +35 % et les cours de piano de +30 %.

Conditions pas optimales

Et pourtant… Apprendre à jouer d’un instrument à distance, le nez sur un écran, avec un prof qui ne peut corriger la position des mains, n’est pas vraiment la méthode la plus simple et fluide… Sans parler du défi des chorales, loisir assez périlleux en temps de coronavirus, pour lesquelles une répétition sur zoom ressemble à un parcours du combattant entre les problèmes techniques, le décalage entre le son émis et reçu, le manque d’écho et de communion dans la musique…

Si vous avez mis à profit votre temps pendant le premier ou le second confinement pour apprendre un instrument et répéter vos gammes et morceaux, racontez-nous comment cela s’est passé ? Quels obstacles avez-vous rencontrés ? Avez-vous progressé ? Si vous avez essayé de faire des répétitions d’orchestre ou de chœur à distance, avez-vous rencontré des soucis ou est-ce que c’était tout de même un moment de plaisir ? Si vous êtes professeur de musique ou chef de chœur, comment avez-vous vécu ces cours et répétitions par écran interposé ? Avez-vous trouvé des solutions adaptées, vous êtes-vous habitué à ces nouvelles façons d’enseigner ?