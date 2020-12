MALAISE Le chef d’établissement s’est excusé et a décrit la publication comme « des approximations » et « des affirmations caricaturales »

C’est une revue de 72 pages qui était laissée à la disposition des élèves du lycée catholique Notre-Dame de Kerbertrand de Quimperlé, dans le Finistère. Censée évoquer « l’éducation sentimentale et sexuelle » des jeunes, la publication a créé une vive polémique en raison des propos jugés homophobes et sexistes qui y sont relayés. On peut notamment y lire que « l’homosexualité résulte souvent d’une évolution psychique marquée par l’influence excessive ou insuffisante du père ou de la mère dans l’enfance ; ou suite à des perversions d’adultes qui ont provoqué une attirance pour le même sexe, ou une peur de l’autre sexe ».

Ces extraits ont été publiés sur Twitter par le compte Le coin des LGBT+ et ont réveillé la polémique au sujet de cette publication déjà controversée. Le chef d’établissement s’est excusé dans un message publié sur la page Facebook du lycée. La revue « est cousue d’approximations, d’affirmations caricaturales », commente Ghislain de Barmon, assurant ne pas partager « du tout ce qui est écrit ».

Ce manuel homophobe et misogyne a en réalité été distribué dans plus d'établissements que prévu



-Lycée Notre Dame de Kerbertrand (Quimperlé) cette année dans le cours d'éducation sexuelle et aux élèves qui s'embrassent dans la cour. pic.twitter.com/3Ndc8CWy4Y — Le coin des LGBT+ (@lecoindeslgbt) December 1, 2020

Au-delà des propos homophobes, la publication contient également des allusions sexistes, laissant penser que certaines tenues vestimentaires « invitent à des suites voluptueuses ». « Microjupe, nombril à l’air, pantalon taille basse, string, décolleté vertigineux, dos nu – invitent à des suites voluptueuses. Tu passes pour une gamine frivole et disponible. Si on te drague, c’est ton problème », lit-on dans un autre extrait.

Déjà une polémique en 2017

Ces phrases sont extraites du manuel intitulé Pour réussir ta vie sentimentale et sexuelle, qui a été écrit par le père Jean-Benoît Casterman et publié pour la première fois en 2006 aux Editions des béatitudes. Sur la page Internet de la maison d’édition il est indiqué que le père Jean-Benoît Casterman « a été soutenu par la Banque mondiale pour publier la première version de ce document dans le cadre de la lutte contre le sida en Afrique de l’Ouest ».

Le manuel avait déjà été au centre d’une polémique similaire en 2017 lorsqu’un élève d’un lycée de Neuilly-sur-Seine s’était plaint d’avoir reçu l’ouvrage dans le cadre de « séances de formation humaine et spirituelle » relevant de la catéchèse, avait rapporté à l'époque Libération.