Un restaurant fermé à Paris pendant le confinement, le 31 octobre 2020. — Jacques Witt/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pour aider les restaurateurs, le ministre de l’Economie n’y est pas allé par quatre chemins. Bruno Le Maire a demandé mardi le gel des primes d’assurance pour le secteur de l’hôtellerie-restauration, faute de quoi le gouvernement soutiendra un amendement du Sénat demandant une contribution exceptionnelle aux assureurs. Sur LCI, Il a surtout posé aux assureurs un ultimatum : « Ils ont jusqu’à lundi prochain » pour faire un geste sinon il laissera voter ce « prélèvement d’1,2 milliard ».

Le département de la Justice se désolidarise à son tour de Donald Trump. « A ce stade, nous n’avons pas vu de fraude à une échelle susceptible de changer le résultat de l’élection » présidentielle, a déclaré mardi l’Attorney general (ministre de la Justice) Bill Barr dans un entretien à l’agence Associated Press. Son ministère, dont dépend le FBI, a notamment enquêté sur les machines à voter utilisant le logiciel mis au point par l’entreprise Dominion, sans trouver de preuve que des votes aient été changés comme l’avait affirmé une ex-avocate de Donald Trump. Joe Biden devrait donc bien investir la Maison-Blanche le 20 janvier prochain.

L’Olympique de Marseille s’est enfin imposé en Ligue des champions, contre l’ Olympiakos (2-1) et signe son premier succès de la compétition. Un succès qui ne permet toutefois pas aux Marseillais d’être maître de leur destin pour une qualification en Ligue Europa. Dominé au score contre le cours du jeu, l’OM est revenu et a pris l’avantage, grâce à la Var. Sur la première vraie belle combinaison des Marseillais, Flotov a été fauché à l’entrée de la surface : penalty pour Marseille. Un penalty magnifiquement transformé par Dimitri Payet en pleine lucarne (54e). Ce dernier a remis ça une quinzaine de minutes plus tard, après un nouveau penalty très généreux.