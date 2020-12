SNAPCHAT Clémence revient sur cette rumeur, qui a enflammé les réseaux sociaux, dans l’épisode d'« Oh My fake » cette semaine

«Oh my fake»: Un numéro pour identifier les écoliers musulmans? — 20 Minutes - OMF

La France, pays des Droits de l’Homme ? Pas si sûr, si l’on en croit plusieurs publications sur les réseaux sociaux, relayées par une ministre pakistanaise et une éditorialiste du Washington Post. D’après ces posts, le gouvernement français souhaiterait attribuer des numéros d’identification aux enfants musulmans scolarisés.

La rumeur est partie d’un article du texte de loi sur le séparatisme, un projet de loi très sensible qui suscite de nombreux débats, comme l’explique Clémence dans l’épisode d’Oh My fake cette semaine.

Soyez fort contre les fake news

Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news. Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les fake news​ attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

