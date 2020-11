VOUS TEMOIGNEZ Ça sent bon la cheminée et le chocolat chaud

Et surtout, joyeuses fêtes à tous ! — Laurent Delnau, Jeremy Royer, Vanessa Pierre, Can Bektas

Oh, oh, oh ! Le premier jour de décembre se rapproche dangereusement (à vrai dire c’est dans quelques heures), et avec lui toute la période de l’avent, si chère à de nombreuses familles. Les fêtes auront une saveur différente cette année, c’est certain. Pour autant, nombreux sont ceux qui ont bien besoin d’une bonne bouffée de féerie de Noël. En toute honnêteté, à 20 Minutes, nous sommes de ceux-là.

Nous avions demandé à nos internautes de nous envoyer leurs plus belles photos d’illuminations en tout genre, histoire de raviver la flamme dans l’âtre de la cheminée qu’est 2020. Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous n’avons pas été déçus : décorations lumineuses, guirlandes et sapins... Dans la galerie ci-dessous, vous pouvez admirer à quel point certains d’entre eux ont pris soin de couvrir leurs maisons de parures lumineuses. En attendant de pouvoir célébrer les fêtes, cela devrait vous donner un peu d’espoir. En tout cas, sur nous ça a fonctionné. Vous pouvez par ailleurs continuer à nous en envoyer en cliquant sur le bouton, juste avant les photos.