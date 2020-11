Coronavirus: La France passe la barre des 40.000 morts (Illustration) — Tristan Reynaud/SIPA

L'épidémie de Covid-19 a tué 198 personnes à l'hôpital en 24 heures, contre 213 samedi, soit une tendance stable loin des pics récents, selon les données de Santé publique France dimanche.

Le nombre total de morts en France depuis le début de l'épidémie s'élève désormais 52.325. Le plus grand nombre de morts enregistré en 24 heures en milieu hospitalier, lors de la deuxième vague, a été de 551 le 9 novembre.

3.744 patients en réanimation

Le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 est stable, avec 28.284 individus concernés (contre 28.139 samedi et 28.620 vendredi), après un pic de plus de 33.000 patients le 16 novembre. Les hôpitaux comptent désormais 3.744 patients en réanimation (contre 3.765 samedi et 3.871 vendredi), avec 102 nouvelles admissions sur 24 heures (122 samedi).

Un peu moins de 10.000 (9.784) nouveaux cas de contamination ont été enregistrés dans les dernières 24 heures, loin des pics à 60.000 cas de début novembre. Le taux de positivité (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées), recule encore un peu, à 11,1% (11,4% samedi, 11,7% vendredi, 12,2% jeudi et 13% mercredi).