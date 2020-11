Le monde des HLM ne crée pas assez de logements, selon sa nouvelle cheffe

Ici, 69 logements HLM construits en 2016 rue Pierre-Dupont, à Paris. — F. POULIQUEN / 20 minutes

Le monde HLM ne crée pas assez de logements et l’année 2020 ne sera « pas bonne », selon la nouvelle cheffe de file du secteur, Emmanuelle Cosse. « On a beaucoup de retard », prévient celle qui vient d’être élue présidente de l’Union sociale pour l’habitat (USH), l’organisation qui rassemble tout le logement social français. « On n’est pas certain de faire 100.000 logements », prévient-elle.

C’est peu. Le secteur s’est engagé auprès du gouvernement à en construire 110.000 par an et Emmanuelle Cosse, qui a été ministre du Logement sous le quinquennat de François Hollande, estime que même cet objectif risque d’être insuffisant.

« Je défendais, quand j’étais ministre, qu’il fallait faire 150.000 logements sociaux par an », rappelle-t-elle.

Le logement, un enjeu de la reprise économique

L’enjeu du logement est crucial, en pleine crise économique liée au coronavirus, alors que de nombreux Français voient leurs revenus baisser, parfois drastiquement. Or, la facilité à se loger est un facteur essentiel pour permettre la reprise de l’économie. « Il y a des emplois qui ne sont pas pourvus à cause de la difficulté d’accès au logement », en particulier autour de Paris, rappelle Emmanuelle Cosse.

Pourquoi, alors, le monde HLM peine-t-il à créer assez de logements ? Il y a d’abord des raisons financières car, depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron, le gouvernement demande au secteur de faire d’importantes économies.

Mais, pour Emmanuelle Cosse, il y a également un problème politique. Selon elle, le gouvernement ne présente pas assez d 'impression que le logement est un sujet important.

La volonté politique est essentielle en ce qui concerne le logement social

Très tendues au début du mandat d’Emmanuel Macron, les relations avec l’Etat se sont néanmoins apaisées, et Emmanuelle Cosse juge que l’actuelle ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, témoigne d’une excellente volonté envers les bailleurs sociaux.

Seulement, « si elle ne porte pas un discours fort sur la production de logements et le logement abordable, on n’y arrivera pas », prévient Emmanuelle Cosse.

La cheffe des HLM estime une telle position essentielle pour convaincre les élus locaux, en premier lieu les maires, qui sont en réalité les principaux responsables de la politique du logement en France.

Or, au-delà des seuls HLM, beaucoup de professionnels du logement font aussi état de tels blocages locaux. Certains évoquent aussi l’arrivée au pouvoir d’élus écologistes, rétifs face à la construction de nouveaux bâtiments au nom de la lutte contre l’artificialisation des sols et la bétonisation.