Manche: Quarante-cinq migrants, dont des enfants, secourus en mer

SAUVETAGE Approchés par les sauveteurs de la SNSM de Dunkerque, ils ont finalement été récupérés par le patrouilleur des affaires maritimes Thémis et déposés « tous sains et saufs » à Calais. A bord, il y avait une femme enceinte et des enfants