Marches «des libertés»: 62 policiers et gendarmes blessés, 81 interpellations, selon le ministère de l’Intérieur

MANIFESTATIONS Sur les 62 policiers et gendarmes blessés, 39 l’ont été en province et 23 à Paris. Dans la capitale, on est toujours en attente du bilan des blessés du côté des manifestants...