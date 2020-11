Une nouvelle autoroute à l’étude entre Poitiers et Limoges

BITUME Des années après l’enterrement du projet de LGV, c’est une autoroute qui pourrait voir le jour entre Poitou et Limousin

Une autoroute lambda, ici dans le Nord-Isère. (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Le gouvernement envisage la construction d’une autoroute à péage entre Poitiers et Limoges « qui fait aujourd’hui défaut dans le maillage autoroutier national », a indiqué samedi le ministère des Transports. Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari « a demandé à Madame la préfète de région (de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio) que les études de faisabilité d’une concession autoroutière soient poursuivies », a indiqué un porte-parole.

« Le scénario privilégié à ce stade consiste en une mise à 2×2 voies intégrale de l’axe, à l’exception des ouvrages d’art non courants, comportant huit échangeurs le long de l’itinéraire et s’appuyant sur les sections déjà améliorées de la RN147 existante », a-t-il précisé.

Un projet sorti du chapeau

Les échanges qu’a eus Jean-Baptiste Djebbari – lui-même élu de la région de Limoges — avec les institutions concernées « ont permis de confirmer l’intérêt des acteurs socio-économiques locaux pour poursuivre les démarches préliminaires à la réalisation d’un barreau Poitiers-Limoges, qui fait aujourd’hui défaut dans le maillage autoroutier national », a argumenté le porte-parole.

Le dossier est défendu depuis plusieurs années par des élus, chambres de commerce et organisations professionnelles de la région, mais une autoroute entre Poitiers et Limoges ne faisait pas partie des projets du gouvernement, tels que définis par le rapport du Conseil d’orientation des infrastructures de 2018. Le ministère doit saisir « prochainement » la Commission nationale du débat public (CNDP) et l’Autorité environnementale, selon le porte-parole.