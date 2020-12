Le « Great Reset », qu’est-ce que c’est ?

« Un plan global appelé " Great Reset " est en cours. Son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l’humanité ». Depuis la diffusion du film très controversé «Hold-Up», le « Great Reset » a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux.

Porté par le Forum Economique Mondial ou Forum de Davos, il nourrit de nombreuses théories sur ses réels objectifs. Quel son but ? Qui en sont les acteurs ? Doit-on vraiment s’en inquiéter ? Eléments de réponse dans la vidéo en tête d’article.

Et bien sûr oui, votre Nouvel Ordre Mondial tant attendue par les "élites" du mal ! Cette Dictature ! On en veut pas !



NON au #NWO

NON au #GreatReset