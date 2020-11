VOUS TEMOIGNEZ En raison de la crise sanitaire, de plus en plus de jeunes sont victimes de crises d’angoisse

Vous êtes jeune et sujet à des crises d’angoisse ? Racontez-nous — Pexels / Tim Gouw

Diminution de la sociabilisation, peur de contracter le virus ou de le transmettre à ses proches, manque de perspective : la santé mentale des jeunes est mise à rude épreuve depuis le début de la crise sanitaire. Ils seraient notamment de plus en plus nombreux à faire des crises d’angoisse. Si vous avez moins de 30 ans et êtes concernés par ces crises, votre témoignage nous intéresse.

Aviez-vous déjà des crises d’angoisse avant la crise sanitaire ? Si oui, est-ce que vous en avez plus depuis l’arrivée du coronavirus ? En quoi consistent ces crises (d’un point de vue physique et psychologique) ? A quels moments et à quelle fréquence ont-elles lieu ? Qu’est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Quels procédés utilisez-vous pour tenter de surmonter ces crises ?

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Nous recherchons également des témoignages vidéos (interview en visio). N’hésitez donc pas à préciser si vous êtes intéressé pour répondre à quelques questions par Skype, Zoom ou autre. Nous pouvons éventuellement garder seulement le son pour préserver votre anonymat si vous préférez. Vos témoignages serviront à la réalisation d’une vidéo et d’un article. Merci d’avance.