Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Donald Trump vient de faire un grand pas vers la reconnaissance de sa défaite. Le président américain a finalement donné lundi soir son feu vert au processus de transfert du pouvoir à Joe Biden. Il a cependant promis de poursuivre un « juste combat ». « Néanmoins », a nuancé le président sortant, « dans l’intérêt supérieur de notre pays, je recommande » que l’agence gouvernementale chargée du transfert du pouvoir fasse « ce qui est nécessaire concernant les protocoles, et j’ai demandé à mon équipe de faire de même ».

Ce lundi soir, plusieurs centaines de migrants, en errance depuis le démantèlement d’un important camp d’exilés la semaine dernière, ont monté un campement dans le centre de Paris vers 19 heures. Mais dès 20 heures, les forces de l’ordre ont commencé à démanteler sans ménagement une partie des tentes, parfois avec des exilés encore à l’intérieur. C’est finalement sous les tirs de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement que quelques centaines d’exilés et leurs soutiens ont été dispersés. Gérald Darmanin a évoqué des images « choquantes » et a demandé un rapport au préfet de police.

Les Restos du cœur lancent ce mardi leur 36e campagne et s’attendent à recevoir 1 million de bénéficiaires. Il faut dire que le contexte est particulier cette année, avec la crise sanitaire mais aussi économique. L’année dernière, 875.000 personnes ont bénéficié de leur aide et 136,5 millions de repas ont été distribués. Patrice Blanc, le président de l’association est inquiet : « la crise financière de 2008 s’était traduite par une augmentation en deux ans de 25 % de personnes en plus ayant recours à l’aide alimentaire. Nous devons nous préparer à la montée d’une vague d’une ampleur au moins équivalente ». L’alerte est lancée.