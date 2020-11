En raison d'un nouvel épisode aux particules fines sur l'agglomération lyonnaise, la circulation différenciées sera réinstaurée dès le 24 novembre. — Jeff Pachoud / AFP

En raison d’un épisode de pollution aux particules fines, qui sévit actuellement sur l’agglomération lyonnaise, les autorités ont décidé d’instaurer la circulation différenciée à partir de mardi à 5 h.

Les véhicules autorisés à se déplacer sans restriction sont ceux qui affichent une vignette Crit’Air de classe « zéro émission moteur », de classe 1, de classe 2 ou de classe 3. Le périmètre inclut les communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, à l’exception du boulevard périphérique Nord, des voies métropolitaines ex A7 (M7) et ex A6 (M6), du tunnel sous Fourvière. Les rues permettant d’accéder aux parcs relais de Vaise, Mermoz, Gorge-de-Loup ne sont pas concernés par ces mesures.

Nombreuses dérogations

Une dérogation est également mise en place pour les véhicules de police, de gendarmerie, des douanes, de pompiers ou de secours, de service public, les convois exceptionnels, les véhicules des forces armées, les véhicules des professions médicales, paramédicales et vétérinaires ainsi que les véhicules de covoiturage (au moins trois personnes à bord).

Les voitures des salariés dont les heures de prise et de fin de service ne sont pas couvertes par le fonctionnement des transports en commun (sous réserve d’une attestation journalière signée de l’employeur indiquant les horaires décalés) sont aussi autorisées à circuler.

Un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est instauré sur tous les axes routiers du département où la vitesse limite autorisée est supérieure ou égale à 90. Les axes à 80 km/h sont limités à 70.