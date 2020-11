Vous n'êtes pas obligés d'être allés jusque-là, évidemment. — Canva/20 Minutes

Ce Noël sera différent des autres, c’est sûr. Pour autant, ce n’est pas une raison pour en oublier la magie que peuvent offrir les fêtes de fin d’année. Plus que jamais, décorer chez soi prend du sens, et c’est ce que nous aimerions que vous nous partagiez.

Pour rallumer la flamme et offrir une atmosphère chaleureuse sur notre site et sur nos réseaux, nous faisons appel à vous : nous sommes persuadés qu’en nous envoyant vos plus belles décorations de Noël, nous pourrons mettre un peu de baume au cœur à nos lecteurs. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de vous munir de votre appareil photo et de nous envoyer vos clichés les plus lumineux qui sentent bon les fêtes.

Guirlandes, animaux lumineux, sapins multicolores et flamboyants… Partagez avec nous vos plus belles illuminations de Noël. Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Les plus beaux clichés seront ensuite publiés sur nos réseaux sociaux ainsi que dans notre journal. Alors, à vous de jouer !