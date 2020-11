Une manifestation contre les violences faites aux femmes. — F.SCHEIBER / SIPA

Dans la métropole de Lyon, comme partout en France, ces affaires occupent une place quasi quotidienne dans la rubrique faits divers. Mercredi, faute de pouvoir se rassembler et manifester, plusieurs associations invitent le public à Lyon à déposer une bougie sur leur fenêtre à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence faite aux femmes.

« Dès la nuit tombée, nous vous proposons de mettre une bougie allumée à votre fenêtre. Et ce, quelle que soit votre situation : que vous ayez été victimes de violences parce que femmes, que vous connaissiez quelqu’un ayant été ou étant encore victime de violences parce que femmes, ou encore par solidarité envers les femmes victimes de violence », indiquent le collectif Droits des femmes 69, MeToo Lyon et Filactions Asso.

« Rendre visible l’invisible »

Un appel à la mobilisation destiné une nouvelle fois à alerter sur les féminicides et les situations de maltraitance, toujours très élevées en France un an après les mesures annoncées lors du Grenelle contre les violences conjugales. Si le nombre de féminicides a diminué en 2020, avec près de deux fois moins de décès constatés depuis le début de l’année (70 actuellement contre 146 en 2019), les signalements de violences subies par les femmes et leurs enfants durant les confinements ont explosé.

« Au fond, tout le monde sait que la violence à l’égard des femmes existe. Allumer des bougies peut faire la lumière sur ces violences. Pour rendre visible l’invisible », soulignent les organisateurs de l’opération. Ceux qui le peuvent sont invités à colorer leur lumignon en violet, couleur habituellement arborée lors des manifestations féministes.