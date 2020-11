Nicolas Sarkozy, à Paris le 29 Septembre 2020. — ISA HARSIN/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La semaine s’annonce difficile pour Nicolas Sarkozy. L’ancien président doit être jugé à partir de ce lundi et jusqu’au 10 décembre pour corruption et trafic d’influence. Il se retrouvera au tribunal aux côtés de Thierry Herzog et Gilbert Azibert. L’ancien chef de l’Etat encourt une peine de dix ans de prison et une amende d'un million d’euros. Avec ce procès, le nom de « Paul Bismuth » va revenir au centre des discussions. L’avocat Thierry Herzog avait ouvert une ligne téléphonique sous ce nom pour Nicolas Sarkozy, afin de discuter en toute confidentialité. 20 Minutes fait le point pour vous sur cette affaire, qui verra pour la première fois en France un ancien chef de l’État se présenter physiquement devant un tribunal pour répondre de délits.

Avec la crise économique qui découle de la crise sanitaire, c’est au tour d’un géant français de l’agroalimentaire d’annoncer des mauvaises nouvelles. Danone va supprimer jusqu’à 2.000 postes dans ses sièges en France et à l’étranger afin de « simplifier » son organisation et renouer avec la croissance, a annoncé le groupe, ce lundi. « Sur la France, ce sera 400 à 500 personnes », « essentiellement des directeurs, des managers », qui seront concernées par ces suppressions de postes, a précisé le PDG de Danone Emmanuel Faber.

L’exécutif tente de rassurer l’opinion sur l’accès aux vaccins contre le Covid-19 : la France aura bien sa part du gâteau. Six contrats d’approvisionnement devraient avoir été signés d’ici fin novembre, a indiqué dimanche Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’Industrie. Sur Radio J, elle a également relevé que 15 % des volumes acquis par l’UE iront à la France.