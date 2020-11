Le résistant et ancien secrétaire de Jean moulin, Daniel Cordier, est décédé à l'âge de 100 ans — Charles Platiau/AP/SIPA

Il lui sera rendu un hommage national, et Bordeaux devrait conscarer un monument, ou une rue à Daniel Cordier. C’est en tout cas ce qu'a assuré ce dimanche le maire de Bordeaux Pierre Hurmic. « La ville de Bordeaux rendra naturellement l'hommage qu'il mérite à Daniel Cordier, ce grand Bordelais qui fut à 20 ans l'un des premiers à rejoindre Londres » a écrit l'élu écologiste sur Twitter.

La ville de #Bordeaux rendra naturellement l’hommage qu’il mérite à Daniel Cordier, ce grand Bordelais qui fut, à 20 ans, l’un des premiers à rejoindre Londres en juin 1940.

Honorant la France, il a aussi honoré sa Ville.

Je saisirai la commission de viographie prochainement. https://t.co/QNCsa8QsHw — Pierre HURMIC (@PierreHurmic) November 22, 2020

Il répond à la demande de deux personnalités politiques bordelaises, l’ancien maire Nicolas Florian, et l’ex-ministre et députée Michèle Delaunay, qui avaient souhaité dès vendredi qu'une rue ou un monument de Bordeaux porte le nom du résistant, et ancien secrétaire de Jean Moulin, disparu vendredi à l'âge de 100 ans.

« Rendre hommage à Daniel Cordier dans la ville où il est né me paraît évident »

L’avant-dernier Compagnon de la Libération Daniel Cordier, est décédé vendredi à l’âge de 100 ans. L’ancien secrétaire de Jean Moulin était né à Bordeaux, le 10 août 1920. En juin 1940, il décide de rallier le camp des Forces Françaises Libres (FFL) et embarque depuis Bayonne, direction Londres.

⚫️ Bordelais, compagnon de la Libération, secrétaire de Jean Moulin, Daniel #Cordier s'éteint aujourd'hui.

Je proposerai qu'un lieu de #Bordeaux porte son nom pour lui rendre honneur. 🇫🇷 https://t.co/6bRM0w0RUJ — Nicolas Florian (@nflorian33) November 20, 2020

L’ancien maire Nicolas Florian, aujourd’hui conseiller municipal d’opposition, a demandé sur Twitter qu’un « lieu de Bordeaux porte son nom ». Même réaction de la part de Michèle Delaunay, qui a été ministre déléguée aux Personnes âgées sous François Hollande, et députée de la deuxième circonscription de la Gironde. « Rendre hommage à Daniel Cordier dans la ville où il est né me paraît évident », dit-elle.

Ce magnifique « Français libre », que fut Daniel Cordier, est né à @Bordeaux il y a 100 ans. Je souhaite beaucoup que sa ville lui fasse l’hommage de la première rue à son nom.@PierreHurmic @BlancBernard1 @denislherm — Michèle Delaunay (@micheledelaunay) November 20, 2020

L’ancien maire de Bordeaux estime toutefois que le sujet doit être le plus largement débattu, avec les associations et les citoyens.