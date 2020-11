Trafiquer des médicaments pour survivre, le doc en 2 minutes du samedi

LE PRIX DE LA VIE Chaque samedi, retrouvez un documentaire avec Spicee et « 20 Minutes »

Le doc en 2 minutes : The buyers club — 20 Minutes

Jusqu’où iriez-vous pour sauver votre vie et celle de milliers d’autres ? Greg Jefferys a choisi. Ce quinquagénaire commet officiellement des délits. Atteint d'hépatite C – maladie qui peut revêtir des formes bénignes mais aussi graves, jusqu’au cancer du foie fatal, maladie que l’on peut soigner avec un traitement efficace, le Solvaldi –, il s’est fait trafiquant de ce médicament pour se soigner et soigner d’autres personnes. Car un seul comprimé de Solvaldi coûte plusieurs centaines d’euros. Au final, un traitement complet se compte par dizaines de milliers d’euros. « Le prix d’une maison ici » confie Greg Jefferys, qui vit en Australie.

Découvrez son incroyable histoire dans ce documentaire.

