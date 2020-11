CRUAUTE Un nouveau cheval a été retrouvé les oreilles coupées et l’œil arraché. Une autopsie doit avoir lieu vendredi

Un cheval été retrouvé mutilé dans le Tarn (illustration) — M. Spiske / Pixabay

Il a été découvert gisant sur le flanc par des automobilistes qui passaient non loin du pré. Un cheval mutilé a été retrouvé mort jeudi près de Graulhet, dans le Tarn. L’animal, qui se trouvait dans le champ de son propriétaire sur la commune du Busque, « a été victime de mutilation et a eu les oreilles coupées, un œil et la mâchoire arrachés », a indiqué un responsable du groupement de gendarmerie du Tarn.

Son autopsie est prévue vendredi ainsi que des prélèvements toxicologiques. Ce nouveau cas de mutilation contre un équidé fait suite à celui survenu dans la nuit de mardi à mercredi à Vacquières, dans l’Hérault. Dans ce cadre-là, une enquête a aussi été ouverte, mais ce jeudi, le procureur adjoint de la République, Jacques Phili, n’excluait pas que ces mutilations « soient le résultat d’un acte animal ».

Depuis le mois d’août, des dizaines d’enquêtes ont été ouvertes sur le territoire français à la suite de mutilations parfois mortelles de chevaux.