Anne Hidalgo, fin octobre. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

« Enfin ! Je me réjouis du vote par l’Assemblée nationale des dispositions législatives qui ouvrent la voie à la création d’une police municipale à Paris. C’est l’aboutissement d’un travail que je porte depuis deux ans pour renforcer la sécurité des Parisiennes et des Parisiens », a tweeté ce jeudi après-midi la maire de Paris, Anne Hidalgo.

L’Assemblée nationale a en effet donné un premier feu vert à la création d’une police municipale à Paris, lors de l’examen de la proposition de loi sur la « sécurité globale », une étape « historique » selon le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin.

Darmanin préconise que la police municipale soit armée

Opposée au projet en 2014, Anne Hidalgo avait finalement annoncé en janvier 2019 sa volonté de doter Paris d’une police municipale armée de matraques. « Les Parisiens sont en demande d’ordre, Anne Hidalgo y répond », justifiait alors Emmanuel Grégoire, son premier adjoint. La police municipale est ensuite devenue une promesse de campagne et un enjeu de l’élection avec comme point de division avec ses concurrents : l’armement, qui reste un souhait répété par les députés LR et LREM dans l’hémicycle.*

A titre personnel, Gérald Darmanin a estimé que cette nouvelle police municipale devrait être armée, mais qu’il revenait au Conseil de Paris de le décider et pas à la loi. Avec 5.000 policiers d’ici 2024, formés dans une école parisienne, la police municipale de Paris devrait être lancée en 2021.

« La police municipale sera véritablement parisienne »

Leurs missions : Assurer la tranquillité publique, sanctionner les incivilités, combattre les nuisances sonores et les dépôts sauvages d’ordures. Du côté de l’équipement, les policiers municipaux seront dotés de bâtons Tonfa, de gilets pare-balles, de bombes de gaz lacrymogène et de caméras piéton, « qui est un élément de protection de nos agents et du public », selon Nicolas Nordman, adjoint à la sécurité d'Anne Hidalgo. Enfin, ils auront également des gyrophares et des uniformes sur lesquels sera inscrit, au dos, « police municipale ».

« A Paris, la police municipale sera véritablement parisienne, à l’image de sa population dans son recrutement et sa formation. Non équipée d’armes létales, elle sera exemplaire dans sa déontologie et sa présence de proximité dans les rues de la capitale », a promis la maire de Paris dans un communiqué de presse transmis cet après-midi.