On s’en doutait un peu mais il y a maintenant des chiffres. La santé psychologique des salariés s’est très nettement dégradée après neuf mois de crise sanitaire liée au Covid-19 qui « a impacté toutes les dimensions de leur vie », selon un baromètre réalisé par Opinionway juste avant le reconfinement pour le cabinet franco-canadien Empreinte Humaine, et publié mercredi.

Le télétravail semble un facteur aggravant, puisque 58 % des salariés en télétravail à temps complet sont en détresse psychologique contre 53 % des salariés en situation hybride (mêlant distanciel et présentiel). 41 % des télétravailleurs se sentent aussi isolés et 55 % estiment que cette forme de travail nuit au sentiment collectif des équipes. Un télétravailleur sur deux peine à oublier le travail après la journée et à trouver du répit et 50 % considèrent que les webcams sont une forme d’intrusion dans leur vie personnelle.

