Le logo de Renault. — GILE Michel

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après Force ouvrière, le syndicat CFE-CGC de Renault a validé l’accord sur la suppression de 2.500 postes dans l’ingénierie et les fonctions tertiaires du groupe automobile, via des départs volontaires, a-t-il annoncé, ce jeudi.

Annoncé fin mai par la direction, le plan d’économies prévoit de plus de 2 milliards d’euros sur trois ans, avec 15.000 postes supprimés dans le monde, dont 4.600 en France. Les 2.100 suppressions de postes prévues dans les usines françaises restent encore à négocier.

Emmanuel Macron a reçu mercredi soir les dirigeants du Conseil français du culte musulman (CFCM) qui, à sa demande, ont présenté les grandes lignes d’un conseil national des imams. Celui-ci sera chargé de labelliser les imams en France, a indiqué l’Elysée. Le chef de l’Etat leur a en outre demandé de rédiger, sous 15 jours, une « charte des valeurs républicaines » sur laquelle devront s’engager le CFCM et les neuf fédérations qui le composent. Elle devra affirmer la reconnaissance des valeurs de la République, préciser que l’islam en France est une religion et pas un mouvement politique, et stipuler la fin de l’ingérence ou de l’affiliation à des Etats étrangers.

Le meneur Killian Hayes, âgé de 19 ans, a été choisi en 7e position de la Draft 2020 de la NBA mercredi par les Detroit Pistons, du jamais vu pour un joueur français. Le joueur, qui fera ses grands débuts dans la ligue de basket la plus relevée du monde dans un peu plus d’un mois, fait mieux que le meneur Frank Ntilikina, drafté en 8e position en 2017 par les New York Knicks, et que le pivot Joakim Noah sélectionné en 9e position par Chicago en 2007. Il est le 19e joueur français à être drafté au premier tour.