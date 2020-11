Vue générale de Lyon et de la colline de Fourvière. — Jeff Pachoud / AFP

Lyon, ses deux fleuves, ses deux collines. Et la Statue de la Vierge Marie qui protège l’ensemble de la ville du haut de Fourvière. En l’espace de 20 ans, la Capitale des Gaules, autrefois qualifiée de ville bourgeoise et fermée, a su se transformer pour s’ouvrir et devenir l’une des cités de province les plus attrayantes. Les visiteurs, eux, affluent pour découvrir sa gastronomie, son art de vivre, le « Vieux-Lyon » classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 1998 et ses plus beaux bâtiments.

Il y a pourtant quelques ratés retentissants sur le plan architectural. Des « erreurs » qui vous soulèvent le cœur lorsque vous passez à côté, des anomalies que l’on voudrait bien effacer du paysage.