C’est la crainte de cette année 2020 : attraper le coronavirus. Et c’est devenu une réalité pour beaucoup, alors que la France vient de franchir le cap des deux millions de cas de Covid-19 officiellement recensés depuis le début de la pandémie. Pour les familles dont l’un des membres est contaminé et doit s’isoler à la maison, c’est tout un quotidien à réorganiser pour limiter les risques de transmission au reste de la famille. Certains décident de faire chambre à part, d’autres prennent leurs repas à des heures différentes, et tous doivent s’organiser pour assurer la continuité de la vie de la famille. Mais comment s’organiser à la maison quand on a le Covid-19 ? Comment limiter au maximum les risques de transmission quand on doit continuer à s’occuper de ses enfants en bas âge ? Comment ne pas être contaminé par un conjoint malade quand on est encore en plein confinement ? Comment maintenir la distanciation physique quand on vit dans un petit logement ? Plus que jamais, les gestes barrières sont de mise. Et l’aération de votre intérieur et la désinfection des surfaces doivent vite devenir un réflexe, tout comme le port du masque, y compris à la maison. Des contraintes qu’il faut arriver à supporter pour éviter la contagion.

