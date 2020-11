L’écrivain niçois Didier van Cauwelaert a proposé de payer ses amendes. Amélie Nothomb et Laurent Gaudé lui ont aussi témoigné de leur soutien. Mise en demeure de fermer par la préfecture des Alpes-Maritimes, Florence Kammermann, une libraire de Cannes qui maintient sa boutique ouverte malgré les mesures de confinement face au Covid-19, entend bien continuer « son combat ».

En ce moment, « le livre a toute son importance », appuie cette ancienne reporter au Proche-Orient de 52 ans. « C’est une évasion et surtout, en période de retour de l’intégrisme, c’est un rempart contre l’obscurantisme », dit-elle.

La police nationale contre une librairie, ce n’est pas possible. Par évidence culturelle, par évidence tout court, aussi parce que la police a mieux à faire et que nous réclamons son intervention ailleurs. Chère @R_Bachelot il faut sortir de cette situation ubuesque et injuste.