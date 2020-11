PROTECTION Pour les personnels des crèches, microcrèches et assistantes maternelles réunies au sein des maisons d’assistants maternels

Coronavirus : 500.000 masques transparents pour les professionnels de la petite enfance (Archives) — A. GELEBART / 20 MINUTES

Quelque 500.000 masques transparents vont être distribués au personnel des crèches et des maisons d’assistants maternels (MAM), ont annoncé mardi le ministère de la Santé et le secrétariat d’Etat à l’Enfance qui souhaitent ainsi « initier un mouvement d’équipement des professionnels par les employeurs ». Cette opération « non reconductible » est financée par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), dont le conseil d’administration l’a actée par un vote, indique un communiqué.

Trois masques transparents seront attribués à chaque professionnel concerné : personnels des crèches, microcrèches et assistantes maternelles réunies au sein d’une MAM.

« Aux employeurs de poursuivre cette dynamique »

« Accéder aux visages et aux émotions des adultes qui les entourent au quotidien est un facteur-clé du bon développement des jeunes enfants. Aux employeurs désormais de poursuivre cette dynamique », indique le secrétaire d’Etat à l’Enfance et aux Familles, Adrien Taquet, cité dans le communiqué.

Relevant que les professionnels de la petite enfance devaient respecter des règles « contraignantes », le ministre de la Santé Olivier Véran salue lui aussi la décision du conseil d’administration de la Cnaf « qui les soutiendra dans leur mission au quotidien ».

300.000 masques transparents pour des enseignants

Le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer avait annoncé début septembre la fourniture de 300.000 masques transparents à des professeurs au contact d'élèves en situation de handicap ou à certains enseignants en maternelle.

Un syndicat de professionnels de la petite enfance, le SNPPE, avait lancé une pétition réclamant « le même respect et la même considération » que ceux accordés à ces enseignants. Dans un communiqué, cette organisation s’est félicitée lundi que sa pétition « trouve un écho favorable ».

« Il est nécessaire que tous les jeunes enfants bénéficient de professionnels avec un masque inclusif », souligne-t-elle cependant, en rappelant que les tout-petits ne sont pas accueillis uniquement en crèche ou en MAM, mais aussi au domicile des assistantes maternelles.