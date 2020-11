Un arbre s'est couché sur un véhicule après le passage de la tempête Alex, le 2 octobre 2020. Ici à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Le passage de la tempête Alex a laissé des traces dans les Alpes-Maritimes et en Bretagne. Un mois et demi après les intempéries, l’état de catastrophe naturelle vient d’être reconnu pour cinq nouvelles municipalités des Côtes-d’Armor. Il s’agit des communes de Plaintel, Hillion, Saint-Quay-Portrieux, Pordic et Minihy-Tréguier qui avaient été touchées par des inondations et des coulées de boue entre le 1er et le 4 octobre.

Parution au JO du 14 novembre 2020 de l’arrêté daté du 19 octobre portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes des #Cotesdarmor. Les sinistrés disposent d’un délai de 10 jours pour déposer un état estimatif auprès de leur compagnie d’assurance pic.twitter.com/TDo0Hm2qhR — Préfet des Côtes-d'Armor (@Prefet22) November 16, 2020

L’arrêté a été publié au Journal officiel samedi. « Les sinistrés disposent d’un délai de dix jours à compter de la publication au Journal officiel pour déposer auprès de leur compagnie d’assurance un état estimatif de leurs pertes afin de bénéficier du régime d’indemnisation », indique la préfecture des Côtes-d’Armor.

Le 8 octobre, l’état de catastrophe naturelle avait déjà été reconnu pour 55 communes des Alpes-Maritimes et 21 communes des Côtes-d’Armor pour des inondations et des coulées de boue survenues après le passage de la tempête.