Coronavirus : la deuxième vague et ceux qui n’y croient pas, c’est dans « Oh My Fake » — 20 Minutes - OMF

Une deuxième vague, où ça ? Les indicateurs ont beau remonter, les services de réanimation tourner à bloc, les soignants alerter, eux ils n’y croient pas. Ce sont les sceptiques, voire les complotistes de la deuxième vague du coronavirus. Ils en sont persuadés, le gouvernement nous enfume avec cette deuxième vague. La preuve, il y a trois articles sur Internet qui disent la même chose. Voire quatre articles.

Un peu de confusion, beaucoup d’effet Dunning-Krüger et quelques angoisses à calmer plus tard, et voilà le résultat, décrypté par Clémence dans ce dernier numéro d’OMF Oh My Fake.

