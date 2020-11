FAKE OFF Plusieurs internautes se sont émus de voir un agriculteur se faire contrôler par la gendarmerie pour défaut d’attestation de déplacement alors qu'il est au volant d'un tracteur. En réalité, la photographie diffusée remonte à avril 2014.

La brigade de gendarmerie de Bernay mobilisée pendant le confinement au printemps 2020. — MARIO FOURMY/SIPA

Une photographie diffusée sur Facebook laisse entendre qu'un agriculteur a été contrôlé et verbalisé pour défaut d'attestation de déplacement alors qu'il exerce son activité professionnelle sur son tracteur.

Ce cliché date en réalité d'avril 2014 et a été publiée dans Le Journal d'Abbeville, un hebdomadaire picard.

Elle illustre une vaste opération de contrôle et de prévention à l'initiative de la brigade motorisée de la gendarmerie d'Abbeville.

Un agriculteur s’est-il fait verbaliser en plein confinement pour défaut d’attestation dérogatoire de déplacement, comme le laissent entendre plusieurs publications virales sur les réseaux sociaux ? Une image, partagée au moins 5.000 fois sur Facebook, montre un agriculteur en train de se faire contrôler par un gendarme, sur une route de campagne. Le contrôle a alors vite été attribué à une vérification d’attestation de déplacement.

Sur ces publications Facebook, des internautes s'insurgent à l'idée que des agriculteurs puissent être verbalisés alors qu'ils travaillent. - Tom Hollmann

Alors même que la France se confine pour limiter la propagation de la Covid-19, de nombreux internautes se sont ainsi insurgés, à l’image de l’auteur de l’une des publications, d’un contrôle « irrespectueux pour ceux qui travaillent à nourrir la population ». En réalité, il n’en est rien.

FAKE OFF

Un premier indice permet de douter de cette photographie : le gendarme, en exercice, ne porte pas de masque pour procéder au contrôle. Or, rappelons qu’à partir du 24 août dernier, le port du masque est devenu obligatoire pour l’ensemble des corps de la gendarmerie, « civils ou militaires, dans les bureaux ou sur le terrain », comme le rappelle le journal spécialisé L'Essor de la gendarmerie nationale.

Une recherche d’image inversée permet ensuite de retrouver l’origine de la photographie. Cette dernière date en réalité du 9 avril 2014 et a été publiée par Le Journal d'Abbeville, un journal hebdomadaire publié dans la Somme.

Ce jour-là, « à l’initiative de la brigade motorisé de la gendarmerie d’Abbeville, une vaste opération de contrôle et de prévention a été menée […] à l’échelle de l’arrondissement d’Abbeville, impliquant motocyclistes et gendarmes territoriaux », détaille l'article. 73 engins agricoles ont alors été contrôlés « afin de vérifier que les consignes de sécurités étaient respectées et de procéder à des rappels de prudence », écrit Le Journal d’Abbeville, qui précise que neuf infractions ont été relevées lors de l’opération de contrôle. « L’immense majorité des personnes contrôlées s’est montrée réceptive aux conseils », conclut le journaliste.