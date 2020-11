EPIDEMIE Deux établissements, un à Castelsarrasin et l’autre à Saint-Antonin-Noble-Val, affichent porte close après la découverte de cas de Covid dans les rangs

La préfecture du Tarn-et-Garonne a annoncé la fermeture de deux collèges du département, en raison de plusieurs cas positifs de coronavirus dans la communauté scolaire.

Il s’agit ​collège Jean-de-Prades à Castelsarrasin, fermé à titre préventif uniquement ce vendredi 13 novembre et du collège Pierre-Bayrou de Saint-Antonin-Noble-Val dont les portes vont rester closes jusqu’au lundi 16 novembre inclus.

Près de 533 élèves positifs dans l’académie

Jeudi, c’est le collège Mario-Beulaygue d’Ax-les-Thermes, en Ariège, qui a été fermé sur décision de la préfète jusqu’au 18 novembre inclus après la découverte de six cas positifs chez des élèves

Selon le rectorat de Toulouse, 533 élèves sur les 534.617 que compte l’académie sont actuellement touchés par l’épidémie et privés de cours en présentiel. En Haute-Garonne, 8 classes sont fermées (une à l’école, six en collèges et une en lycée).