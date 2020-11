10h05 : 12.487 élèves positifs au coronavirus lors de 7 derniers jours

Le ministère de l’Education annonce 12.487 cas confirmés de coronavirus chez les élèves (soit 0,10 %) lors de 7 derniers jours et 2.223 chez les personnels. Par ailleurs 21 sites ont été fermés cette semaine en raison du Covid-19 : 15 écoles, 5 collèges et un lycée, apprend-on dans un communiqué. Le bilan de vendredi dernier faisait état de 3.528 élèves contaminés et de 1.165 personnels, mais le chiffre faisait état du cumul sur 4 jours et non sur 7. Quoi qu’il en soit, le chiffre de cette semaine montre une forte augmentation des cas de coronavirus.