Des messages, bouquets et bougies déposés devant le Bataclan, le 15 novembre 2015. — FRANCK FIFE / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Coronavirus oblige, c’est une commémoration confinée qui se tiendra cette année, cinq ans après les attentats du 13-Novembre. Selon un communiqué du gouvernement, le Premier ministre Jean Castex rendra hommage aux victimes des attentats en se rendant sur les lieux touchés par les attaques à Paris et à Saint-Denis (restaurants, bars, salle de concert). Il sera accompagné de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et de Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, du ministre de l’Intérieur Géral Darmanin et du ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti. Cette « tournée » des lieux attaqués lors de cette soirée meurtrière commencera au Stade de France dès 9 heures pour se terminer au Bataclan, en fin de matinée. De son côté, le groupe Queen of The Stone Age, qui jouait ce soir-là au Bataclan, diffusera un concert acoustique sur sa page YouTube, dès 18 heures. Une partie des fonds récoltés ira à Life for Paris, association caritative qui soutient les victimes des attentats (131 morts et 413 blessés) et leurs familles.

À la veille des 5 ans des attentats du 13 novembre 2015, et alors que les commémorations ne pourront avoir lieu comme chaque année, vous pouvez partager avec nous le souvenir de ces visages et de ces portraits souriants que nous n'oublierons jamais.https://t.co/RBa2czpgkH — Life for Paris (@lifeforparis) November 12, 2020

Enfin, la Tour Eiffel sera éteinte à 20 heures, avant de scintiller toutes les heures en hommage aux victimes

Ne rien lâcher pour préserver les fêtes de Noël. Jean Castex a donné la couleur ce jeudi soir et donné rendez-vous au 1er décembre. Quinze jours après le début du confinement, le Premier ministre, accompagné de plusieurs ministres du gouvernement, a dessiné les contours de ce qui attend les Français pour la fin de l’année. Et le confinement, c’est maintenant. Jean Castex a annoncé « le maintien des règles du confinement au moins pour les 15 prochains jours », estimant que la récente tendance à la baisse du nombre de cas positifs était « fragile » et « à confirmer ». « Il serait irresponsable de lever et même d’alléger le dispositif » de confinement pour l’instant, a ajouté le chef du gouvernement, appelant à la « prudence » en attendant de voir si ces résultats se confirment. Lucie Bras fait le point pour vous par ici.

Une petite semaine après la victoire de Joe Biden, les autorités sont catégoriques. Des agences américaines chargées de la sécurité des élections ont indiqué, ce jeudi, n’avoir « aucune preuve » d’un piratage de la présidentielle. « L’élection du 3 novembre a été la plus sûre de l’histoire des Etats-Unis », ont affirmé dans un communiqué commun une dizaine d’autorités électorales locales et nationales. « Il n’existe aucune preuve d’un système de vote ayant effacé, perdu ou changé des bulletins, ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit », soulignent-elles encore.

Ces autorités viennent donc démentir le président Donald Trump​ et ses équipes qui dénoncent une fraude. Pour en savoir plus c’est par ici… sans oublier l’analyse de notre collègue aux Etats-Unis Philippe Berry qui glisse que le président américain qui refuse de reconnaître sa défaite et pourrait, en théorie, tenter un improbable coup de force au collège électoral.