EPIDEMIE Il s’agit d’un collège d’Ax-les-Thermes qui ne compte que 176 élèves et dont la plupart des enseignants sont donc cas contacts

Une élève masquée dans un collège. Illustration. — LODI Franck/SIPA

Il n’y aura pas de cours ce vendredi 13 novembre dans le collège Mario-Beulaygue d’Ax-les-Thermes, en Ariège. La préfète a décidé de fermer l’établissement jusqu’au mercredi 18 novembre inclus après la découverte de six cas positifs au Covid-19 dans les rangs des élèves de la section sport.

La mesure drastique, prise en concertation avec l’agence régionale de Santé, tient notamment à la petite taille du collège qui ne compte que 176 élèves. Du coup 11 des 18 professeurs et six assistants d’éducation ont été identifiés comme cas contacts, l’établissement ne peut plus fonctionner normalement.

Chantal Mauchet, la préfète, précise que « les élèves ont été accueillis dans le respect du protocole sanitaire en vigueur ». Elle demande désormais aux familles de veiller à respecter l’isolement et à surveiller l’apparition d’éventuels symptômes chez les élèves.