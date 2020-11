TECHNOLOGIES Composée d’élus et de citoyens, la mission va étudier les impacts du déploiement de la 5G dans la capitale bretonne

Illustration de la 5G. — Yichuan Cao/Sipa USA/SIPA

La ville de Rennes va installer vendredi sa mission d’étude sur la 5G.

Composée d’élus et de citoyens, elle sera chargée d’étudier tous les avantages et les inconvénients du déploiement de cette technologie.

Ses conclusions seront rendues publiques le 29 mars.

Si les fréquences ont été attribuées et pourront être exploitées à partir du 18 novembre par les opérateurs, la polémique sur la 5G n’est pas pour autant éteinte. C’est notamment le cas à Rennes où le sujet divise. « Ni pour, ni contre », la maire Nathalie Appéré avait annoncé le 21 septembre le lancement d’une étude d’impact sur la 5G.

« Comme on l’a fait pour la 3G ou la 4G, je souhaite que toute la lumière soit faite sur cette technologie car je considère que le citoyen a le droit d’être informé et d’émettre un avis avant son déploiement », avait-elle alors expliqué. Deux mois plus tard, la mission d’étude est en ordre de marche avant son installation officielle prévue ce vendredi.

Pilotée par Pierre Janin, l’élu chargé du numérique, elle « cherchera à identifier les avantages, les inconvénients, les opportunités et les risques liés au déploiement de cette nouvelle technologie », indique la ville de Rennes dans un communiqué. « Elle devra estimer, à court et long terme, ses impacts sur la vie des Rennais, en termes d’usages, de développement économique, de santé publique, d’environnement, d’énergie, de qualité de vie des habitants, de sécurité, d’éthique… et se positionner sur les grands enjeux d’avenir posés par le débat », poursuit-elle.

Les conclusions présentées le 29 mars

Pendant quatre mois, 40 personnes, dont 20 élus du conseil municipal et 16 habitants tirés au sort, participeront donc à des ateliers thématiques en présence d’experts afin d’aborder tous les sujets que soulève la 5G. A l’issue de ses travaux, la mission d’étude rédigera un rapport de synthèse qui sera rendu public et présenté au conseil municipal le 29 mars.

Au vu de ces éléments, la ville de Rennes décidera alors des conditions du déploiement de la 5G sur son territoire. Car si elle n’a pas toutes les cartes en main, le déploiement relevant de la compétence de l’Etat, la municipalité a tout de même de quoi faire pression sur les opérateurs. « Il faudra des autorisations pour déployer des antennes sur du patrimoine municipal et cela relève des autorités locales », a déjà prévenu Nathalie Appéré.