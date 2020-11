Un panier de légumes et fruits de saison. (Illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

C’est un « cercle vertueux » qui a déjà fait ses preuves lors du premier confinement. Ce jeudi, la région Pays-de-la-Loire a décidé de relancer sa « chaîne alimentaire solidaire », annonce-t-elle dans un communiqué. Cette opération consiste à racheter des stocks à des producteurs locaux afin de les offrir aux associations caritatives.

« La deuxième vague de l’épidémie les fragilise encore davantage, les besoins sont plus importants avec l’arrivée de l’hiver et les stocks en forte baisse. En parallèle, la fermeture des restaurants et de certains débouchés, mettent de nouveau en difficultés certains producteurs et fournisseurs locaux », justifie la région.

Un total de 400.000 euros de marchandise

D’après la région, cette initiative « unique en France » a permis, pendant le premier confinement, la distribution de fruits et de légumes, lait et yaourts, pâtes, farine, volailles et œufs, légumes secs, etc. pour un total de 400.000 euros de marchandise. Les quatre associations destinataires des denrées sont la Croix Rouge, la Banque alimentaire, le Secours populaire et les Restaurants du cœur.